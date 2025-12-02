Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ “καρφώθηκε” σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος γυναίκα – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (02/12), στην παραλία Πατρών.

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα, με πληροφορίες του tempo24.news, είναι έγκυος.

Επί τόπου έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, αλλά και ομάδα του ΕΚΑΒ.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”, χωρίς σοβαρά τραύματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο: