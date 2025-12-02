MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ “καρφώθηκε” σε φορτηγό, τραυματίστηκε έγκυος γυναίκα – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (02/12), στην παραλία Πατρών.

Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα, με πληροφορίες του tempo24.news, είναι έγκυος.

Επί τόπου έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της από το όχημα, αλλά και ομάδα του ΕΚΑΒ.

Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”, χωρίς σοβαρά τραύματα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

Πάτρα Τροχαίο ατύχημα

