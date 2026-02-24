MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: ΙΧ συγκρούστηκε με πατίνι, σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός του πατινιού

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο με Ι.Χ. και πατίνι σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος της οδού Βραΐλα, στο ρεύμα προς Πατησίων.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκε μποτιλιάρισμα με την κίνηση στο σημείο να διεξάγεται με δυσκολία, ενώ σχηματίζονται ουρές οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, έχει τραυματιστεί σοβαρά ο 25χρονος που επέβαινε στο πατίνι και έχει μεταφερθεί στον Ερυθρό Σταυρό.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Τροχαίο ατύχημα

