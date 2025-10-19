Τροχαίο στη Λαμία: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής – Βίντεο από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λαμία, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Σύμφωνα με το lamiareport, όλα έγιναν επί της οδού Αβέρωφ, στο σημείο που μετονομάζεται σε Γεωργίου Πλατή και διασταυρώνεται με την Σπύρου Ματσούκα. Ο δικυκλιστής, ηλικίας 37 ετών, κατέβαινε κανονικά τον δρόμο, όταν το αυτοκίνητο που ανέβαινε προσπάθησε να στρίψει αριστερά στην Σπύρου Ματσούκα, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν τα δύο οχήματα.

Η σύγκρουση ήταν αρκετά γερή, με αποτέλεσμα και τα δύο οχήματα να υποστούν ζημιές. Το θετικό είναι ότι ο δικυκλιστής που βρέθηκε στο οδόστρωμα, φορούσε κράνος και γλύτωσε τα χειρότερα.

Ωστόσο χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο.

Η Τροχαία Λαμίας, ανέλαβε την προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσε το συγκεκριμένο ατύχημα.

Δείτε βίντεο από το σημείο