Τροχαίο με τραυματία 7χρονο στην Αιτωλοακαρνανία, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Τροχαίο με τραυματίες έναν 53χρονο πατέρα και τον 7χρονο γιο του συνέβη τη Δευτέρα στην Κατούνα Ξηρόμερου, στην Αιτωλοακαρνανία.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του στο Γυμνάσιο της Κατούνας, χτύπησε στα κάγκελα του σχολείου και κατέληξε στο προαύλιο, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
Πατέρας και γιος διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου. Το παιδί διαπιστώθηκε πως είχε κάταγμα στο πόδι και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.
