ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ηράκλειο – Επί “ποδός” πυροσβεστική και ΕΚΑΒ 

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης 03/12 επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στον κόμβο Γιόφυρου προς Γάζι.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες του creta24.gr, ένα άτομο έχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο, το οποίο ανετράπη, καταλήγοντας στην άκρη του δρόμου.


Στο σημείο έχει σπεύσει η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του ατόμου αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΕΚΑΒ Κρήτη Τροχαίο

