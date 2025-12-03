Τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ηράκλειο – Επί “ποδός” πυροσβεστική και ΕΚΑΒ 

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης 03/12 επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και συγκεκριμένα στον κόμβο Γιόφυρου προς Γάζι.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του creta24.gr, ένα άτομο έχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο, το οποίο ανετράπη, καταλήγοντας στην άκρη του δρόμου.



Στο σημείο έχει σπεύσει η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του ατόμου αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.