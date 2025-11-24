Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Εύβοια – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Εύβοια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr μηχανάκι κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Αλιβέρι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 20χρονος οδηγός του δικύκλου.
Στη συνέχεια, η οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να εγκατέλειψε αβοήθητο τον νεαρό μετά τη σύγκρουση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 20χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο Υγείας Αλιβερίου όπου υποβάλλεται σε εξετάσεις.
Στο σημείο έφτασε και η αστυνομία που αναζητεί την οδηγό.