MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο ένας οδηγός

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το κτήριο της Βουλής, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ένας οδηγός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Βουλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Συγκλονισμένη η Βίκυ Παγιατάκη με τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: Ήθελε να μου κάνει πρόταση γάμου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Λιμενικοί συνέλαβαν 20χρονο με 400 λαθραία πακέτα τσιγάρα στο Καπάνι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Σήμερα οι υπογραφές για το Καυτανζόγλειο παρουσία Βρούτση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καθυστερήσεις στον Περιφερειακό μετά από τροχαίο – ΙΧ γλίστρησε σε πετρέλαιο και εξετράπη

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Επίθεση drone σε δεξαμενές καυσίμων στο Ομάν, μαύροι καπνοί πάνω από το λιμάνι της Σαλάλα – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα, δεν έχει μείνει πρακτικά τίποτα άλλο να χτυπήσουμε