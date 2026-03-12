Τροχαίο με δύο μηχανές έξω από τη Βουλή: Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο ένας οδηγός
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά από το κτήριο της Βουλής, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο αναβάτες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο ένας οδηγός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ ο δεύτερος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Συνεργασία της ΟΛΘ Α.Ε. με τη Five Senses Consulting για την περαιτέρω ανάπτυξη της Κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη
- CNN: Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έσπασε το πόδι του στην έκρηξη που σκότωσε τον πατέρα του
- Θεσσαλονίκη: “Καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνας