Τροχαίο με δύο αστυνομικούς στη Βουλιαγμένης – Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο

Με τραύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο δύο αστυνομικοί νωρίτερα σήμερα, καθώς ενεπλάκησαν σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή του κεντρικού δρόμου με την οδό Πρίγκιπος Πέτρου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των ιατρών, έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

Τέλος, το περιστατικό διερευνάται από την Τροχαία.