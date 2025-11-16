MENOY

Τρίκαλα: Συνελήφθη ζευγάρι που έκρυβε ναρκωτικά στο αυτοκίνητό του

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου (15/11) στα Τρίκαλα ζευγάρι μετά από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, καθώς εντοπίστηκε να έχει στη κατοχή του ακατέργαστη κάνναβη.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το ζευγάρι είχε στο αυτοκίνητο επιμελώς κρυμμένη μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης, βάρους 27 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

Ελληνική Αστυνομία Τρίκαλα

