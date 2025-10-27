MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρελή πορεία αυτοκινήτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Έπεσε πάνω σε κολωνάκια και όχημα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί (26/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προσέκρουσε σε τσιμεντένια κολωνάκια και σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Επίσης, σε έλεγχο που διενεργήθηκε προέκυψε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Θεσσαλονίκη

