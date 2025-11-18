Τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων κι ένα παιδί, σε σοβαρό τροχαίο στην Ε.Ο. Αντίρριου – Ιωαννίνων – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες, έπειτα από σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/11) στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα της Ερημίτσας στο Αγρίνιο, αναφέρει το agriniopress.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ευτυχώς ελαφρά.

Η κυκλοφορία της εθνική οδό αυτή την ώρα διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.