MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων κι ένα παιδί, σε σοβαρό τροχαίο στην Ε.Ο. Αντίρριου – Ιωαννίνων – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: agriniopress.gr
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες, έπειτα από σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/11) στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα της Ερημίτσας στο Αγρίνιο, αναφέρει το agriniopress.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ευτυχώς ελαφρά.

Η κυκλοφορία της εθνική οδό αυτή την ώρα διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Φωτογραφία: agriniopress.gr

Αγρίνιο Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Πολωνία: Σύγκρουση λεωφορείου με δύο τραμ στο κέντρο της Βαρσοβίας – 24 τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Cloudflare: Ζητά συγγνώμη για τα προβλήματα στο διαδίκτυο – “Δεν ήταν κυβερνοεπίθεση”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 18χρονος μόλις είδε τους αστυνομικούς πέταξε τα κλοπιμαία από κατάστημα ρούχων στο κέντρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Πηγές ΝΔ: Βαριές ευθύνες Τυχεροπούλου στη λάθος πληρωμή

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών της ΑΝΑΚΕΜ “Παράθυρο Ζωής” διοργανώνει την 4η εθελοντική αιμοδοσία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την εισαγγελία κατά της απόφασης για την 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και του προκάλεσε μόνιμες βλάβες