Τρεις συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών σε Ημαθία, Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθησαν χθεςτρεις ημεδαποί άνδρες σε διαφορετικές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στην πρώτη περίπτωση, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, εντοπίστηκε άνδρας σε περιοχή της Ημαθίας. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 641 χαρτάκια εμποτισμένα με LSD, 63 δισκία ecstasy, 1.191 δισκία και ακόμη 960 δισκία σπασμένα στη μέση, δύο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 42,1 γραμμαρίων, συσκευασία με MDMA βάρους 3,56 γραμμαρίων, πλαστικό φιαλίδιο με 2 ml LSD, το χρηματικό ποσό των 1.760 ευρώ, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη δεύτερη υπόθεση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας εντόπισαν ημεδαπό άνδρα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και σε αποθήκη αυτής, κατασχέθηκαν τέσσερις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 892 γραμμαρίων, 103 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 16 γραμμαρίων, τρία γυάλινα μπουκάλια των 10 ml με έλαιο κάνναβης, πέντε ακόμη μπουκάλια με έλαιο κάνναβης συνολικού βάρους 286 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 13.390 ευρώ.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Κατά την έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy», εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 937 γραμμαρίων, συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη τύπου «σοκολάτα» συνολικού βάρους 815 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ. Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα όχημα που χρησιμοποιούσε ο δράστης, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στις κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται.