Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Ο ένας οδηγός “τούμπαρε” με το ΙΧ του στον Περιφερειακό

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των καθημερινών ελέγχων που πραγματοποιούν για την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συνέλαβαν μέσα στο τελευταίο 12ωρο τρεις οδηγούς που εντοπίστηκαν να κινούνται υπό την επήρεια μέθης.

Χαρακτηριστικές είναι δύο περιπτώσεις:

36χρονος ημεδαπός συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου (01-11-2025) στην περιφερειακή οδό , στο ύψος του κόμβου Τριανδρίας, όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το όχημά του σε κατάσταση μέθης. Ο άνδρας προσέκρουσε σε τσιμεντένιο στηθαίο και δύο πινακίδες σήμανσης , με αποτέλεσμα την ανατροπή του αυτοκινήτου .

38χρονος ημεδαπός συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (02-11-2025) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, καθώς οδηγούσε επίσης υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Λίγο νωρίτερα είχε προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Μενεμένης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η Τροχαία Θεσσαλονίκης τονίζει ότι θα συνεχίσει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, επισημαίνοντας ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες θανατηφόρων τροχαίων.