ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρεις συλλήψεις για κύκλωμα ναρκωτικών στον Πειραιά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά κατάφερε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που προχώρησε στη σύλληψη τριών ημεδαπών. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 33 και 21 ετών αντίστοιχα αλλά και μιας 23χρονης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη έρευνα, κατά την οποία οι αρχές προχώρησαν σε εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων.

Κατά τη διάρκεια ερευνών στις κατοικίες των συλληφθέντων με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-2.153 γραμμάρια κοκαΐνης

-2.135 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-131 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»)

-2 περίστροφα και 62 φυσίγγια

-Αλεξίσφαιρο γιλέκο

-Ι.Χ. μοτοσικλέτα

-2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

-5 κινητά τηλέφωνα

-61.225 ευρώ και 7.440 μπατ Ταϊλάνδης

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διερευνηθεί το εύρος της δράσης τους και τυχόν συμμετοχή επιπλέον ατόμων στο κύκλωμα.

Πειραιάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

