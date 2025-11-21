MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρεις συλλήψεις για κλοπή χαλκοσωλήνων και καλωδίων ρεύματος έπειτα από καταδίωξη στην Ελευσίνα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών ατόμων που έκλεβαν χαλκοσωλήνες και καλώδια ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας, έπειτα από καταδίωξη, προχώρησε η Αστυνομία νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δράστες κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή να κινούνται με όχημα στην περιοχή και τους ζήτησα να σταματήσουν για έλεγχο. Ο οδηγός του οχήματος, ένας 18χρονος, φέρεται να μην σταμάτησε και ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει.

Έπειτα από καταδίωξη, οι άνδρες της Αστυνομίας ακινητοποίησαν το όχημα και μετά από έλεγχο εντόπισαν σε αυτό χαλκοσωλήνες, μεγάλη ποσότητα καλωδίων ρεύματος και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρους τους για κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.

