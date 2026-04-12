MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής από τροχαίο τα ξημερώματα του Πάσχα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε τα ξημερώματα της ημέρας του Πάσχα ένας 23χρονος δικυκλιστής στον Βόλο, έπειτα από τροχαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, ο νεαρός οδηγούσε τη μηχανή του στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες στο ύψος της Μπουρμπουλήθρας εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 4 τα ξημερώματα και ο οδηγός φέρεται να έχασε τη ζωή του ακαριαία. Το ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

“Άκαρπες” οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος που ήταν καταζητούμενος με Ερυθρά Αγγελία – Προσπάθησε να αποφύγει έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ηρακλής και Άρης για τον Στέφανο Μπορμπόκη: “Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Απειλές Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μετά το “ναυάγιο” στις ειρηνευτικές συνομιλίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 50 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος φυγόποινος στους Αμπελόκηπους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Δένδιας από Ξάνθη: Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων διαφυλάττουν την ακεραιότητα της πατρίδας μας