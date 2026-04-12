Τραγωδία στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος που είχε καταπλακωθεί από εκσκαφέα

Κατέληξε τελικά ανήμερα Κυριακής του Πάσχα ο 58χρονος χειριστής βαρέων μηχανημάτων, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά τη Μεγάλη Δευτέρα στον Βόλο και στην περιοχή της Νέας Δημητριάδας, όταν καταπλακώθηκε απο εκσκαφέα κατά τη μεταφορά του μηχανήματος, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Ο άτυχος άνδρας, κάτοικος εν ζωή Πορταριάς Πηλίου, νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου, χωρίς τελικά να τα καταφέρνει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν έγινε προσπάθεια φόρτωσης του εκσκαφέα σε όχημα μεταφοράς, με τη ράμπα να υποχωρεί και το μηχάνημα να καταπλακώνει τον 58χρονο, προκαλώντας του σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που αποδείχθηκαν μοιραίες.