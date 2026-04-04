Πειραιάς: Ανήλικος παρασύρθηκε από λεωφορείο και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Σοκαριστικό τροχαίο στον Πειραιά. Αστικό λεωφορείο παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά έναν ανήλικο περίπου στις 8 το βράδυ του Σαββάτου (04.04.2026).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του newsit, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά.

Ο ανήλικος, ηλικίας περίπου 17 ετών, παρασύρθηκε από το λεωφορείο.

Φαίνεται ότι βγήκε ξαφνικά μπροστά με αποτέλεσμα να τον παρασύρει, όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες στο newsit.gr.


Βαριά τραυματισμένος ο ανήλικος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

