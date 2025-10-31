MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα – Ένας νεαρός πήδηξε από το μπαλκόνι

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία στην οδό Χαλέπα στον Μασταμπά, στο Ηράκλειο Κρήτης, με δύο ανθρώπους να απανθρακώνονται μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας έβαλε τη φωτιά θέλοντας να κάψει τη μητέρα και τον θείο του που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι. Διερευνάται επίσης αν ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον γιο, ο οποίος στη συνέχεια ανέβηκε εκ νέου στο κτίριο και έπεσε από το μπαλκόνι ενώ διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ.

Διαβάστε μας στο Google News

