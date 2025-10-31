Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί από φωτιά σε διαμέρισμα – Ένας νεαρός πήδηξε από το μπαλκόνι

Τραγωδία στην οδό Χαλέπα στον Μασταμπά, στο Ηράκλειο Κρήτης, με δύο ανθρώπους να απανθρακώνονται μετά από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας έβαλε τη φωτιά θέλοντας να κάψει τη μητέρα και τον θείο του που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι. Διερευνάται επίσης αν ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr οι απανθρακωμένες σοροί βρέθηκαν σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού και η μία είχε σακούλα στο κεφάλι.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα να σπεύδουν στο σημείο. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον γιο, ο οποίος στη συνέχεια ανέβηκε εκ νέου στο κτίριο και έπεσε από το μπαλκόνι ενώ διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ.