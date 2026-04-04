Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Κατέληξε 94χρονος που έπεσε από ύψος άνω των 8 μέτρων

Κατέληξε σήμερα το απόγευμα ο 94χρονος, ο οποίος το πρωί του Σαββάτου (04/04) έπεσε από μεγάλο ύψος, άνω των 8 μέτρων από τα ενετικά τείχη, όπου βρίσκεται το άγαλμα του Βενιζέλου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ηλικιωμένος έπεσε στα σκαλοπάτια, λίγα μέτρα από την είσοδο της Πύλης του Αγίου Γεωργίου, και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο φέροντας σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και στα πόδια.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 94χρονο στο νοσοκομείο.

Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν εγκληματική ενέργεια και στρέφουν την έρευνα σε πιθανό παθολογικό επεισόδιο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

