MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε παραλία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 54χρονος υπήκοος Μολδαβίας το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε την ώρα που έβγαινε από τη θάλασσα στην περιοχή της Παντάνασσας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, ο 54χρονος δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 10 ώρες πριν

Απόψε ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision – Πώς μπορείτε να ψηφίσετε

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού σήμερα στην Μαρίνου Αντύπα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονο που ήταν καταζητούμενος από τις κυπριακές Αρχές για εγκληματική οργάνωση και εμπρησμό

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Ρίτσα Μπιζόγλη: Έχω κλάψει σε δελτίο – Είναι πολύ βαρύ αυτό για έναν άνθρωπο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Η πρώτη ανάρτηση της Μαρέβας μετά το διπλό χειρουργείο: “Eυχαριστώ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΚΑΤ”

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Μαρία Αναστασοπούλου: Κατάλαβα το μέγεθος του Γιώργου Παπαδάκη μετά τον θάνατό του