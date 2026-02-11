Τραγωδία στο Ηράκλειο: 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή σε παραλία

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 54χρονος υπήκοος Μολδαβίας το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε την ώρα που έβγαινε από τη θάλασσα στην περιοχή της Παντάνασσας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr παρά την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών και την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, ο 54χρονος δεν τα κατάφερε και εξέπνευσε κατά τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.