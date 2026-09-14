Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από διαμέρισμα στην Άνω Πόλη

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Άνω Πόλη της Πάτρας, με έναν 53χρονο άνδρα ο οποίος βρέθηκε στο κενό -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Παντοκράτορος.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετάφερε τον 53χρονο στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις Αρχές.