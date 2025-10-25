Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής που έχασε τον έλεγχο της μηχανής του

Ένα νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Κρήτη, το απόγευμα του Σαββάτου (25/10).

Το δυστύχημα συνέβη στην Κίσσαμο Χανίων, στον δρόμο από το Καστέλλι προς το λιμάνι, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, 29χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο συμβάν δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.