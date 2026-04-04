Τραγωδία στην Κόρινθο: Κατέρρευσε ταράτσα και σκότωσε γυναίκα, τραυματίστηκαν τα παιδιά της

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (04/04) στο κέντρο της Κορίνθου, όταν τμήμα ταράτσας κατέρρευσε σκοτώνοντας ακαριαία μια διερχόμενη γυναίκα και τραυματίζοντας ελαφρά τα δύο της παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, το περιστατικό συνέβη στην οδό Πήγασου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου.

Η γυναίκα φέρεται να εγκλωβίστηκε κάτω από τον όγκο των δομικών υλικών και του τσιμέντου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.