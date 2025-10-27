Τραγωδία στη Ζάκυνθο: Νεκρός 48χρονος οδηγός

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το πρωί (8:25) στα Πηγαδάκια, στη Ζάκυνθο.



Τη ζωή του έχασε ένας 48χρονος υπήκοος Βρετανίας, ο οποίος διέμενε μόνιμα στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr , ο άτυχος άνθρωπος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε και προσέκρουσε πάνω σε δύο δέντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.