Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 58χρονος που έπεσε από ύψος 40 μέτρων στο Αγγελοχώρι

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 58χρονος που χθες αργά το απόγευμα έπεσε από μεγάλο ύψος, στην περιοχή του Αγγελοχωρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- Παρά τις προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών, ο 58χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Το περιστατικό έγινε χθες αργά το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του κοντά στο σπίτι του. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας έπεσε σε χαράδρα βάθους 40 περίπου μέτρων. Ο σκύλος κατάφερε να επιστρέψει μόνος του στο σπίτι. Όταν τον αντίκρισαν συγγενείς του 58χρονου, άρχισαν να ανησυχούν για τον δικό τους άνθρωπο και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ αλλά και το Λιμενικό. Στο σημείο της πτώσης μετέβη κλιμάκιο της ΕΚΑΜ και εθελοντές διασώστες του ΟΦΚΑΘ. Ο 58χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με τη μέθοδο της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Η ανάσυρσή του από το σημείο ήταν πολύ δύσκολη. Αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του διά θαλάσσης. Σκάφος του Λιμενικού Σώματος τον παρέλαβε και τον παρέδωσε λίγη ώρα αργότερα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.