Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε γύρω στις 16:00 στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη.

Συνέπεια του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του άνδρα. Τον άνδρα ανέσυραν από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στελέχη της Πυροσβεστικής.

Προανάκριση για το δυστύχημα ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

