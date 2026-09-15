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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα

Αρχείο Intime
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Συναγερμός σήμανε χθες στις Αρχές για άνδρα αγνώστων στοιχείων, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδωνίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, για την ύπαρξη άνδρα (α.λ.σ), χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ» Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας, αφού ανασύρθηκε από τη θάλασσα, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

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