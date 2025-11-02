MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Μάνη: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Με μια τραγωδία ξημέρωσε σήμερα η Μάνη καθώς ένας νεαρός έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.

Το τροχαίο με το αγριογούρουνο σημειώθηκε ξημερώματα Κυριακής στο 11ο χιλιόμετρο της Επαρχιακής Οδού Γυθείου – Αρεόπολης στη Μάνη.

Όπως γράφει το flynews.gr, η δίκυκλη Μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με το μεγαλόζωμο ζώο και στη συνεχεία εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε κολώνα και ακολούθως έπεσε σε χωμάτινο χαντάκι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.

Μάνη

