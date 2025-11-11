Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής

Ένας 26χρονος, φοιτητής και γιος γνωστού Λαρισαίου βρέθηκε νεκρός πριν από λίγες ημέρες μετά από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού.



Ο άτυχος φοιτητής βρήκε τραγικό θάνατο, όταν πριν λίγες ημέρες, βρέθηκε νεκρός στην Αθήνα μετά από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού. Όπως αναφέρει το onlarissa, η αστυνομία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να πέσει «φως» στην υπόθεση. Ο άτυχος νεαρός αν και μεταφέρθηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, οι γιατροί απλώς διέγνωσαν το θάνατό του. Την υπόθεση ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Ο Λαρισαίος φοιτητής σε λίγες ημέρες θα ορκιζόταν για να λάβει το πτυχίο του από την σχολή στην οποία φοιτούσε, στο Πανεπιστήμιο.