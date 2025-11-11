MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 26χρονος, φοιτητής και γιος γνωστού Λαρισαίου βρέθηκε νεκρός πριν από λίγες ημέρες μετά από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού.


Ο άτυχος φοιτητής βρήκε τραγικό θάνατο, όταν πριν λίγες ημέρες, βρέθηκε νεκρός στην Αθήνα μετά από πτώση από πεζογέφυρα στη λεωφόρο Συγγρού. Όπως αναφέρει το onlarissa, η αστυνομία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να πέσει «φως» στην υπόθεση. Ο άτυχος νεαρός αν και μεταφέρθηκε έγκαιρα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, οι γιατροί απλώς διέγνωσαν το θάνατό του. Την υπόθεση ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

Ο Λαρισαίος φοιτητής σε λίγες ημέρες θα ορκιζόταν για να λάβει το πτυχίο του από την σχολή στην οποία φοιτούσε, στο Πανεπιστήμιο.

Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 26χρονος φοιτητής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Δήμας: Μονόδρομος η ενίσχυση των ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη – Περιμένουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα με την επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Τζίντζερ: Πόσο αλήθεια είναι ότι ανακουφίζει το στομάχι – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ και των ΜΜΕ που κατατέθηκε στη Βουλή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Νέα καταγγελία για τα Βορίζια: “Καργάκηδες προσπάθησαν να σκοτώσουν το γιο μου πριν 3 χρόνια”

ΔΙΕΘΝΗ 20 λεπτά πριν

Ιράν: Έρευνα των αρχών για τον θάνατο ενός νέου που αυτοπυρπολήθηκε όταν ο δήμος του έκανε έξωση από το μαγαζί του