Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν δύο αδελφές

Νεκρές εντοπίστηκαν δύο αδελφές σε διαμέρισμα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου στη Λάρισα.

Ειδικότερα σύμφωνα με το larissanet, λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – τις δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση διερευνά το Α.Τ. Λάρισας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε σκηνή με τον Θανάση Αλευρά του έφυγε το δόντι, το κολλήσαμε και συνεχίσαμε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί η κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις, επιλέγει να στοχοποιήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν δύο αδελφές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Γεωργιάδης σε βουλευτές αντιπολίτευσης: Αν κατηγορήσουν εμένα ή συνάδελφο μου της ΝΔ, θα δημοσιεύσω τα ρουσφέτια που μου έχουν ζητήσει

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Λαζαρίδης προσπαθεί με τερτίπια να εμφανίσει τον εαυτό του ως κάτοχο ενός πτυχίου πανεπιστημίου

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Μπαχρέιν: Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του αύριο Τετάρτη