Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν δύο αδελφές

Νεκρές εντοπίστηκαν δύο αδελφές σε διαμέρισμα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου στη Λάρισα.

Ειδικότερα σύμφωνα με το larissanet, λίγο πριν τις 9 μ.μ. οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – τις δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.

Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Προανάκριση διερευνά το Α.Τ. Λάρισας.