Τραγωδία στη Λαμία: Ένας νεκρός από φωτιά σε μονοκατοικία – Δείτε φωτο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στη Λαμία, καθώς φωτιά ξέσπασε σε σπίτι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί, με τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς να καλύπτουν γρήγορα την περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στο σπίτι εντόπισαν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών και των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να επιβιώσει. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ζούσε μόνος του στη μονοκατοικία. Οι συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.