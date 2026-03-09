MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στη Λαμία: 52χρονος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε κτηνοτροφική μονάδα

THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε περιοχή κοντά στη Λαμία, όταν ένας 52χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε νεκρός σε κτηνοτροφική μονάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow.gr, ο άνδρας φέρεται να εντοπίστηκε απαγχονισμένος από τη σύζυγό του, στον χώρο της μονάδας που -κατά πληροφορίες- διατηρούσε σε κοινότητα της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε μεταβεί νωρίτερα στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει ορισμένες εργασίες στη μονάδα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 52χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο σημείο έφτασαν και αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του περιστατικού.

Λαμία

