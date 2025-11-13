Τραγωδία στη Δράκεια Πηλίου: Νεκρός 75χρονος που αναζητούνταν – Το αυτοκίνητό του βρέθηκε σε γκρεμό

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση 75χρονου κατοίκου Δράκειας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, που είχε πέσει σε γκρεμό πάνω από το χωριό. Ο ηλικιωμένος είχε φύγει το μεσημέρι από το σπίτι του οδηγώντας μικρό Ι.Χ. και έκτοτε είχαν χαθεί τα ίχνη του, προκαλώντας ανησυχία στους οικείους του που ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Από τις πρώτες ώρες στήθηκε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή, από την Αγριά έως τα Χάνια, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας, η οποία διέθεσε δύο ομάδες και οχήματα 4×4 για έρευνες σε δύσβατα σημεία, σύμφωνα με το ertnews.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά μέσα σε βαθύ γκρεμό, σε σημείο δύσκολα προσβάσιμο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 75χρονος έχασε τον έλεγχο του Ι.Χ. και κατέληξε στο κενό. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να κόψουν στα δύο το αυτοκίνητο με αλυσοπρίονα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τη σορό.

Ο άτυχος άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε στο δυστύχημα. Η οικογένειά του είχε επισημάνει πως δεν είχε λόγο να απομακρυνθεί από το σπίτι του ούτε θα μπορούσε να κινηθεί εύκολα στα λασπωμένα χωράφια της περιοχής. Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Φωτογραφία: Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων