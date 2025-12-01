Τραγωδία στη Χαλκιδική: Σκοτώθηκε 79χρονος την ώρα που έκοβε ξύλα

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Καλάνδρας, στη Χαλκιδική, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα.

Το συμβάν έγινε γύρω στις 2 σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έκοβε ξύλα για προσωπική χρήση όταν φέρεσαι να έπεσε από σκάλα που είχε βάλει σε δέντρο, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τον άντρα απεγκλώβισε από το σημείο η Πυροσβεστική ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.