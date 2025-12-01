MENOY

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Σκοτώθηκε 79χρονος την ώρα που έκοβε ξύλα

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Καλάνδρας, στη Χαλκιδική, όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του ενώ έκοβε ξύλα.

Το συμβάν έγινε γύρω στις 2 σήμερα το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έκοβε ξύλα για προσωπική χρήση όταν φέρεσαι να έπεσε από σκάλα που είχε βάλει σε δέντρο, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τον άντρα απεγκλώβισε από το σημείο η Πυροσβεστική ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας.

