MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Βρέθηκε νεκρός ηλικιωμένος μέσα σε λίμνη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 83χρονου από τη Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός απόγευμα της Δευτέρας στα νερά της τεχνητής λίμνης στο Περιστέρι.

Όπως αναφέρει το epirupost.gr, ο άτυχος ηλικιωμένος είχε φύγει από το σπίτι του με σκοπό να μεταβεί στο κοπάδι με τα πρόβατά τους και να επιστρέψει στη συνέχεια στον στάβλο. Οι ώρες περνούσαν και ο 83χρονος δεν έδινε σημεία ζωής με αποτέλεσμα οι δικοί του να ανησυχήσουν.

Στενό συγγενικό του πρόσωπο άρχισε να τον αναζητά στα σημεία όπου συνήθιζε να κινείται με το κοπάδι, ενώ παράλληλα ενημέρωσε και την Αστυνομία. Οι έρευνες οδήγησαν στην τεχνητή λίμνη Περιστερίου, όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι της οικογένειας.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία προχώρησε στην ανάσυρση της σορού του ηλικιωμένου από το νερό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 83χρονο, ενώ η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε στη λίμνη.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία της Χρυσοβίτσας και του Περιστερίου, καθώς ο 83χρονος ήταν ένας γνώριμος και αγαπητός άνθρωπος του μόχθου.

Ιωάννινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

