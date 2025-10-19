Τραγωδία στα Ιωάννινα: 62χρονος πέθανε κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Συρράκο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγικό ήταν το φινάλε μίας ημερήσιας εκδρομής που έκανε παρέα στο Συρράκο Ιωάννινων, καθώς πέθανε ένας μέλος της, ηλικίας 62 ετών.
Σύμφωνα με το epiruspost, ο 62χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Αρχικά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πραμάντων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο 62χρονος καταγόταν από την Εύβοια και ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την οικογένειά του, αλλά και την παρέα που ήταν μαζί του στην εκδρομή.
Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει.