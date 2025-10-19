MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στα Ιωάννινα: 62χρονος πέθανε κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Συρράκο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό ήταν το φινάλε μίας ημερήσιας εκδρομής που έκανε παρέα στο Συρράκο Ιωάννινων, καθώς πέθανε ένας μέλος της, ηλικίας 62 ετών.

Σύμφωνα με το epiruspost, ο 62χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Αρχικά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πραμάντων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 62χρονος καταγόταν από την Εύβοια και ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την οικογένειά του, αλλά και την παρέα που ήταν μαζί του στην εκδρομή.

Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει.

Ιωάννινα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν χασίς και αεροβόλα όπλα σε αποθήκη σε χωράφι – Δύο συλλήψεις

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Θανάσης Βισκαδουράκης: Κάνω ένα επάγγελμα που μου ήρθε κατά λάθος στη ζωή, δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Black out σε περιοχή της Νεάπολης μετά από φωτιά σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 57 λεπτά πριν

Δράμα: Συνελήφθη σε Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών καταζητούμενος από την Interpol

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

“Νωρίς Νωρίς”: Εμφανίστηκε στην εκπομπή με διαφορετικά παπούτσια – “Ό,τι τρελό, χαρούμενο και πολύχρωμο είναι το καλύτερό μου”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Πού θα ταξιδέψουν οι Έλληνες για την 28η Οκτωβρίου – Οι top προορισμοί εσωτερικού και εξωτερικού από τη Θεσσαλονίκη