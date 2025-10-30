Τραγωδία στα Γλυκά Νερά: Νεκρός 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο
THESTIVAL TEAM
Τη ζωή του έχασε ένας οδηγός μηχανής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Γλυκών Νερών.
Όπως αναφέρει το newsit.gr, η μηχανή που οδηγούσε ο 23χρονος ξέφυγε από την πορεία της και χτύπησε σε νησίδα στη λεωφόρο Λαυρίου στα Γλυκά Νερά, περίπου 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
Ο 23χρονος είχε φύγει από τον Γέρακα με προορισμό στην Παιανία και παραμένει άγνωστος ο λόγος που έχασε τον έλεγχο της μηχανής.
Ο οδηγός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.