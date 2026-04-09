Τραγωδία στα Χανιά: Βρέθηκε νεκρή 33χρονη από τη Λιθουανία σε διαμέρισμα

Νεκρή μέσα στο διαμέρισμά της εντοπίστηκε μια 33χρονη γυναίκα στην οδό Πλάτωνος στην περιοχή των Δικαστηρίων στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για μια νέα γυναίκα, υπήκοο Λιθουανίας, η οποία φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή της με απαγχονισμό.

Αντιμέτωπος με το μακάβριο θέαμα ήρθε ο σύντροφός της, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Αστυνομία, η οποία διερευνά τα αίτια της τραγωδίας.