ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 69χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Αποκόρωνα όταν 69χρονος καταπλακώθηκε από τρακτέρ ενώ έκανε γεωργικές εργασίες σε περιοχή κοντά στα Δράμια.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με δύο οχήματα και τέσσερις άνδρες και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βάμου, που παρέλαβε τον άτυχο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Χανιά

