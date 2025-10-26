Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός 29χρονος στους Αγίους Αποστόλους – Εντοπίστηκε κρεμασμένος σε δέντρο

Με τραγικό τρόπο έφυγε από τη ζωή ένας 29χρονος από τα Χανιά, ο οποίος φέρεται να απαγχονίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στους Αγίους Αποστόλους.

Με το φρικτό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι νωρίς το πρωί της Κυριακή, οι πολίτες που πήγαν να αθληθούν στο πάρκο των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, όταν αντίκρισαν τον άτυχο 29χρονο να είναι κρεμασμένος σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, οι παρευρισκόμενοι που εντόπισαν τον νεαρό άνδρα, ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο, μετέβη η Αστυνομία και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσουν τις συνθήκες θανάτου του άτυχου 29χρονου.

Προς το παρόν, από τις αρχές, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η είδηση θανάτου ενός ακόμη νέου ανθρώπου στα Χανιά, όπου ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στην Κίσαμο χτες, έχει προκαλέσει θλίψη αλλά και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.