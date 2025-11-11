MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία νότια της Γαύδου: Τρεις νεκροί μετά από ανατροπή λέμβου – Επιχείρηση του Λιμενικού και με ελικόπτερο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ύστερα από ανατροπή λέμβου που μετέφερε αλλοδαπούς, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανούς αγνοουμένους.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο παραπλέοντα πλοία και δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ενώ έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα από πλοίο της δύναμης Frontex, που συμμετέχει στην επιχείρηση. Οι έρευνες συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Γαύδος Λιμενικό Μετανάστες

