Τραγωδία με μετανάστες στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων της Κρήτης – Tουλάχιστον 3 νεκροί, έρευνες για 25 αγνοούμενους

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των Αρχών νότια των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, για τη διάσωση αλλοδαπών που κινδύνευσαν στη θάλασσα.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τρεις σοροί.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν παραπλέοντα πλοία, αλλά και σκάφος της Frontex. Έως τώρα έχουν διασωθεί 20 άτομα από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών υπό σημαία Παναμά που προσέτρεξε σε βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό περίπου 25 αγνοουμένων.

Σημειώνεται ότι στο σημείο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι 5 μποφόρ, που δυσχεραίνουν την επιχείρηση διάσωσης.