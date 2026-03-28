Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης: 22 μετανάστες νεκροί – Διακινητής τους πέταξε στη θάλασσα

Δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες με τους μετανάστες που χάνουν τη ζωή τους στα παράλια της Κρήτης, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Ακόμη 22 μετανάστες “χάθηκαν” στην προσπάθειά τους να έρθουν στο νησί.

Τραγική διαπίστωση των Αρχών αποτελούν οι καταθέσεις των 26 διασωθέντων πως είκοσι δύο άτομα που επίσης επέβαιναν μαζί τους στη λέμβο, έχασαν τη ζωή τους λόγω των κακουχιών και οι σοροί τους πετάχτηκαν στη θάλασσα μετά από εντολή ενός εκ των διακινητών.

Συνολικά διασώθηκαν 26 άτομα (24 άνδρες, μία γυναίκα και ένας ανήλικος), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, υπό τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και αστυνομικών του Α.Τ. Φαιστού, οδηγήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Δύο εκ των διασωθέντων κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιβαινόντων, η λέμβος είχε αναχωρήσει τις βραδινές ώρες της 21ης Μαρτίου 2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα. Σε αυτή επέβαιναν αρχικά 48 άτομα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η λέμβος έχασε τον προσανατολισμό της, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να παραμείνουν για έξι ημέρες στη θάλασσα χωρίς επαρκή εφόδια.

Όπως ανέφεραν οι διασωθέντες, 22 άτομα φέρεται να έχασαν τη ζωή τους λόγω των συνθηκών που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ οι σοροί τους απορρίφθηκαν στη θάλασσα. Παράλληλα, δήλωσαν ότι για τη μεταφορά τους είχαν καταβάλει σημαντικά χρηματικά ποσά σε διακινητές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Νοτίου Σουδάν, ηλικίας 19 και 22 ετών, ως φερόμενοι διακινητές των υπολοίπων επιβαινόντων. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί παράνομης εισόδου, διευκόλυνσης, συναυτουργίας, καθώς και για αδικήματα που αφορούν έκθεση σε κίνδυνο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε μία λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 52 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έσπευσε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, όπου εντόπισε την πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε είκοσι έξι (26) αλλοδαπούς (24 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ δύο εκ των ανωτέρω διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, η λέμβος είχε εκκινήσει τις βραδινές ώρες της 21.03.2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα. Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, στη λέμβο επιβιβάστηκαν αρχικά συνολικά σαράντα οκτώ (48) άτομα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβαίνοντες έχασαν τον προσανατολισμό τους και παρέμειναν επί έξι (06) ημέρες στη θάλασσα χωρίς νερό και τρόφιμα. Κατά δήλωση των διασωθέντων, είκοσι δύο (22) άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των κακουχιών και οι σοροί τους απορρίφθηκαν στη θάλασσα κατόπιν εντολών ενός εκ των διακινητών. Για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί κατέβαλαν χρηματικά ποσά ύψους 1.000.000 λάκ Μπαγκλαντές, 10.000 δολαρίων ΗΠΑ και 12.000 δηναρίων Λιβύης αντίστοιχα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νοτίου Σουδάν), ηλικίας 19 και 22 ετών ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη Είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 45 Π.Κ «Συναυτουργία», καθώς και για παράβαση των άρθρων 45 Π.Κ. (Συναυτουργία), 306 Π.Κ. (Θανατηφόρος έκθεση) και 302 Π.Κ. (Ανθρωποκτονία από αμέλεια).»