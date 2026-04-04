Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 55χρονου στους Λογγάδες Ιωαννίνων – Βρέθηκε απαγχονισμένος

Με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου Νίκου Κάκαβου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τα μέσα Μαρτίου.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε στην περιοχή των Λογγάδων, βάζοντας τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης που είχε συγκλονίσει την περιοχή.

Η σορός βρέθηκε τυχαία από δύο κατοίκους του χωριού, οι οποίοι είχαν βγει στην περιοχή με τα σκυλιά τους για εκγύμναση. Μόλις αντίκρισαν τον άνδρα απαγχονισμένο σε δέντρο, διατήρησαν την ψυχραιμία τους, δεν πλησίασαν το σημείο και ενημέρωσαν αμέσως την αστυνομία.

Επιχείρηση ανάσυρσης από την ΕΜΑΚ

Λόγω του εξαιρετικά δύσβατου σημείου όπου βρέθηκε η σορός, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την 5η ΕΜΑΚ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά της.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες διεξήγαγαν την πρώτη έρευνα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενισχύοντας το σενάριο της αυτοχειρίας.

Η σορός του 55χρονου πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: Epiruspost