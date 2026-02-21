MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγική κατάληξη στις έρευνες για 47χρονο ψαρά στην Πάτρα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι ένας 47χρονος ημεδαπός έπεσε στη θάλασσα, κατά τη διενέργεια αλιείας από στεριά, στην περιοχή νότια του λιμένα Πάτρας και έκτοτε αγνοούταν.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έρευνας και διάσωσης και στις έρευνες συμμετείχαν δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΠΛΣ), ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.), ένα σκάφος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δύο αλιευτικά (Α/Κ) σκάφη, ένα ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα μη επανδρωμένο σκάφος (drone) της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Π.Σ. καθώς και πεζοπόρο τμήμα της Ε.Μ.Α.Κ., ενώ στις έρευνες συμμετείχαν και ιδιώτες δύτες.

Ο 47χρονος εντοπίστηκε τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, από το ελικόπτερο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη θαλάσσια περιοχή 2 ν.μ. βόρεια των εκβολών του ποταμού Γλαύκου Αχαΐας και περισυνελέγη χωρίς τις αισθήσεις του από το σκάφος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με τη συνδρομή του ΠΛΣ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας.

Λιμενικό Σώμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

