MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τούμπαρε νταλίκα με εσπεριδοειδή στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα στο 117ο χλμ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, νταλίκα – ψυγείο που κουβαλούσε εσπεριδοειδή, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της στο ρεύμα προς Λαμία και βρέθηκε εκτός δρόμου όπου και ανετράπη.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το ευτύχημα είναι ότι ο Έλληνας οδηγός της δεν τραυματίστηκε και το τροχαίο περιορίστηκε σε υλικές ζημιές.

Για πολλές ώρες το σημείο σημάνθηκε – χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία -καθώς είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία μετακίνησής του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Δείτε φωτογραφίες:

Νταλίκα Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Απίστευτο ξέσπασμα Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η Φινλανδή ιστορικός της επιστήμης και συγγραφέας Ίντα Τουρπέινεν σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ανατριχίλα: Στο 27:01 του ματς οι φίλοι του ΠΑΟΚ άναψαν πυρσούς σε ολόκληρη την Τούμπα για τα επτά αετόπουλα – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μυστήριο με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο Αττικής: Το βίντεο της αρπαγής και ο νεκρός επιχειρηματίας στη Μάνδρα

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ηράκλειο: Ανήλικος μέθυσε και κατέληξε στο νοσοκομείο