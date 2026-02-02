Τούμπαρε νταλίκα με εσπεριδοειδή στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας και συγκεκριμένα στο 117ο χλμ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, νταλίκα – ψυγείο που κουβαλούσε εσπεριδοειδή, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της στο ρεύμα προς Λαμία και βρέθηκε εκτός δρόμου όπου και ανετράπη.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, το ευτύχημα είναι ότι ο Έλληνας οδηγός της δεν τραυματίστηκε και το τροχαίο περιορίστηκε σε υλικές ζημιές.

Για πολλές ώρες το σημείο σημάνθηκε – χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία -καθώς είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία μετακίνησής του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Δείτε φωτογραφίες: