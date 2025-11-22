Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διώροφο σπίτι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι στον Άγιο Βασίλειο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο διπλοκατοικίας γύρω στις 17:45. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από ξυλόσομπα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής οι πυροσβέστες δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν κάποιο άτομο από το φλεγόμενο σπίτι.