ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διώροφο σπίτι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε σπίτι στον Άγιο Βασίλειο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο διπλοκατοικίας γύρω στις 17:45. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από ξυλόσομπα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μέχρι στιγμής οι πυροσβέστες δεν χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν κάποιο άτομο από το φλεγόμενο σπίτι.

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

