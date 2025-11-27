MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για τις απάτες με την… αυξημένη ραδιενέργεια – “Τι είναι φαγητό ή ανταύγειες να τα βάλω σε αλουμινόχαρτο;”

THESTIVAL TEAM

Ένα νέο βίντεο με πρωταγωνίστρια την «κυρία Χρυσούλα», η οποία αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους απατεώνες, ετοίμασε η Ελληνική Αστυνομία.

Αυτή τη φορά η γυναίκα, η οποία πριν από δύο μήνες είχε αντιμετωπίσει απατεώνα που προσπάθησε να την πείσει ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα στο σπίτι της, τα έβαλε με την απάτη για την… αυξημένη ραδιενέργεια.

Στον σπαρταριστό διάλογο, μάλιστα, όταν η γυναίκα που την κάλεσε της ζήτησε να βάλει τα κοσμήματά της σε αλουμινόχαρτο, η «κυρία Χρυσούλα» της απάντησε «τι είναι, φαγητό ή ανταύγειες».

Το βίντεο καταλήγει, δε, με την «κυρία Χρυσούλα» να κρατάει μια εφημερίδα με τη λέξη «ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ» και την ΕΛΑΣ να σημειώνει «μένουμε ενημερωμένοι… Το λέει και η κα Χρυσούλα..!».

Όλος ο διάλογος της κυρίας Χρυσούλας με τους απατεώνες:

-Από την πολιτική προστασία είμαστε να σας ενημερώσουμε ότι στην περιοχή σας διαπιστώθηκε αυξημένη ραδιενέργεια.

-Όλα σε μένα πια;

-Ορίστε;

-Τίποτα, τίποτα, πείτε μου.

-Θα πρέπει να βάλετε ό,τι κοσμήματα και χρυσαφικά έχετε σε αλουμινόχαρτο και να τα βγάλετε έξω από το σπίτι.

-Σε αλουμινόχαρτο; τι είναι φαγητό ή ανταύγειες να τα βάλω σε αλουμινόχαρτο;

-Όχι χρησιμοποιείται για να περιοριστεί η ραδιενέργεια.

-Και θα πρέπει να τα βγάλω στο μπαλκόνι όπως αερίζω τις κουβέρτες;

-Θα πρέπει να τα βγάλετε στον δρόμο, δίπλα σε έναν κάδο.

-Σε κάδο; Να τα πάω καλύτερα στον Κωνσταντίνο τον φούρναρη που είναι και ωραίο παιδί και τον εμπιστεύομαι;

-Όχι κυρία Χρυσούλα, δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με κάποιον, μπορεί να είναι γεμάτα ραδιενέργεια.

-Α, εντάξει.

-Πείτε μου που μένετε για να στείλω το συνεργείο να τα πάρει.

-Σημειώνετε; Βερανζέρου 24 δίπλα από την αστυνομία.

Ελληνική Αστυνομία

