To μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: “Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά!”
Ένα σύντομο αλλά σαφές μήνυμα θέλησε να στείλει η ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης.
Με βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι «δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα».
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν και να απολαύσουν το έθιμο χωρίς υπερβολές, προτάσσοντας το μήνυμα: «Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά».
Δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη:
