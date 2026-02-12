MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

To μήνυμα της ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη: “Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά!”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα σύντομο αλλά σαφές μήνυμα θέλησε να στείλει η ΕΛ.ΑΣ. με αφορμή την ημέρα της Τσικνοπέμπτης.

Με βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook, η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι «δεν είναι όλοι οι καπνοί για καλό», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η χρήση ουσιών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και είναι ποινικό αδίκημα».

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν και να απολαύσουν το έθιμο χωρίς υπερβολές, προτάσσοντας το μήνυμα: «Τσίκνισε σωστά, όχι παραβατικά».

Δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. για την Τσικνοπέμπτη:

Ελληνική Αστυνομία Τσικνοπέμπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

